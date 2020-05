Naldo will zurück in die Bundesliga

Köln (SID) - Der brasilianische Innenverteidiger Naldo will in die Fußball-Bundesliga zurückkehren. "Vielleicht klappt es mit einer Rückkehr in die Bundesliga, denn am liebsten würde ich wieder in Deutschland spielen", sagte der 37-Jährige der Sport Bild und betrieb gleich reichlich Eigenwerbung: "Für einen Verein ist es immer gut, einen erfahrenen Spieler mit Charakter wie mich in der Mannschaft zu haben."

Derzeit vereinslos: Naldo © SID

Der Ex-Spieler von Schalke 04, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg ist nach der Vertragsauflösung bei AS Monaco derzeit vereinslos. Bremen hatte Naldo bereits Mitte April einen Korb gegeben. "Dabei geht es mir nicht darum, alle 34 Spiele zu machen. Mir geht es auch nicht ums Geld. Ich will einer Mannschaft helfen. Denn ein Naldo ist für einen Klub immer noch gut genug."