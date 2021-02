Naomi Osaka gewinnt die Australian Open

Melbourne (SID) - Die japanische Starspielerin Naomi Osaka hat bei den Australian Open ihren vierten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die 23-Jährige setzte sich im Endspiel mit 6:4, 6:3 gegen Jennifer Brady aus den USA durch und bleibt in Majorfinals unbesiegt. In Melbourne ist es für Osaka der zweite Triumph nach 2019. Brady, die vom Regensburger Michael Geserer trainiert wird, verpasste dagegen ihren ersten großen Titel.

Osaka gewinnt die Australian Open © SID

Osaka kümmerte sich mit dem Pokal in der Hand in ihrer Siegesrede zuerst um die Verliererin. "Ich habe allen schon bei den US Open gesagt: Sie wird zu einem Problem werden", sagte Osaka in Richtung Brady, ehe sie ihrem Team und den Fans für die Unterstützung dankte. Brady lobte ihre Bezwingerin: "Sie ist eine Inspiration für uns alle. Es ist unglaublich, was sie für das Tennis leistet."

Osaka schaffte es wie Angelique Kerber 2016, im Turnierverlauf Matchbälle abzuwehren und das Event zu gewinnen. Im Achtelfinale hatte sie gegen die Spanierin Garbine Muguruza vor dem Aus gestanden. Durch den Erfolg rückt Osaka in der Weltrangliste auf Rang zwei vor, an der Spitze bleibt die Australierin Ashleigh Barty. Brady machte einen großen Sprung, sie wird künftig als 13. geführt.

Die Rollen waren vor dem Finale klar verteilt. Osaka, die 2018 und 2020 auch die US Open gewonnen hat, ging nach ihrem dominanten Halbfinalerfolg gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams als Favoritin in das Match und wurde ihrer Rolle vor allem im zweiten Satz gerecht. Brady leistete sich zu viele Fehler, um Osaka noch mehr in Bedrängnis zu bringen.