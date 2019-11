Nationalmannschaft: Stark trainiert mit Maske

Düsseldorf (SID) - Nach seinem Nasenbeinbruch hat Abwehrspieler Niklas Stark am Donnerstagvormittag das Training in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aufgenommen. Der 24 Jahre alte Profi von Hertha BSC trug zum Schutz seines frisch operierten Gesichts eine Maske. Bundestrainer Joachim Löw stand bei der Übungseinheit in der Düsseldorfer Arena der komplette 22-köpfige Kader zur Verfügung.

Niklas Stark hofft mit Maske auf Debüt im A-Team © SID

Stark hofft, in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt/Main gegen Nordirland (beide 20.45 Uhr/RTL) endlich sein Debüt im A-Team feiern zu können. Acht Länderspiele hat Stark seit seiner ersten Nominierung bereits verpasst.