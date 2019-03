"Nationals" gewinnen zum zweiten Mal Allstar-Game der BBL

Trier (SID) - Das Team National hat beim Allstar-Game der Basketball Bundesliga (BBL) im elften Duell mit dem Team International zum zweiten Mal die Oberhand behalten. In Trier setzte sich die Mannschaft um Topscorer Yorman Polas Bartolo von den Telekom Baskets Bonn mit 151:148 (142:142, 88:65) nach Verlängerung durch. Bartolo kam auf 28 Punkte, erfolgreichster Scorer beim Gegner war De'Mon Brooks (medi Bayreuth/34).

Bonns Bartolo war bester Schütze des Team National © SID

Das Showspiel fand diesmal ohne die Profis von Bayern München und Alba Berlin statt. Meister München ist am Montag in der Bundesliga bei s.Oliver Würzburg zu Gast und konnte deshalb keine Spieler abstellen, Berlin war am Freitag im EuroCup im Einsatz und hatte sich mit einem Sieg in Andorra für das Finale qualifiziert. Deshalb fehlte auch Trainer Aito Garcia Reneses.

Der ursprünglich als Coach für das Team National vorgesehene Frank Menz (Löwen Braunschweig) musste wegen einer Erkrankung passen und wurde durch Mladen Drijencic (EWE Baskets Oldenburg) ersetzt. Für Garcia Reneses stand dessen spanischer Landsmann Pedro Calles (Rasta Vechta) an der Seitenlinie.

Im Dreier-Wettbewerb setzte sich Per Günther von ratiopharm Ulm mit 22 Punkten vor Philipp Schwethelm (Oldenburg/13) durch. Den Dunking-Contest gewann Austin Hollins (Vechta).