Nationalspieler Olinde verlässt Brose Bamberg

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Louis Olinde (22) verlässt nach vier Jahren den früheren Serienmeister Brose Bamberg. Der Flügelspieler hat dem Bundesligisten mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Wird nicht mehr für Bamberg auflaufen: Louis Olinde © SID

Sportdirektor Leo de Rycke bedauert den Abgang. "Er hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und hätte das Gesicht Brose Bambergs werden können. Wir hätten ihn gerne weiter bei uns gesehen", sagte der Belgier. Olinde erklärte, dass es für ihn nun an der Zeit sei, "den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen und mich einer neuen Herausforderung zu stellen". Der Profi war 2016 von den Hamburg Towers nach Bamberg gewechselt und in der ersten Saison direkt Meister geworden.

Auch der Belgier Retin Obasohan und der frühere NBA-Profi Jordan Crawford (USA) verlassen Bamberg. Die auslaufenden Verträge der beiden Spieler wurden nicht verlängert.