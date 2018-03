Nationalspieler Rudy ist Vater geworden

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy ist zum ersten mal Vater geworden. "Ich bin glücklich, verkünden zu können, dass ich Papa geworden bin", schrieb der 28-Jährige bei Instagram.

Dazu stellte Rudy ein Foto, das ihn mit dem am Donnerstag geborenen Söhnchen David und Elena, der "besten Ehefrau der Welt", zeigt. Rudy hatte wegen der nahenden Geburt das Länderspiel gegen Spanien in Düsseldorf (1:1) am Freitag verpasst. Für das Spiel am Dienstag in Berlin gegen Brasilien wird der Profi von Bayern München im Kreise der Nationalmannschaft zurückerwartet.