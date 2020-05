Nationalspieler Rüdiger trauert um ehemaligen Teamkollegen Bouasse

Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger trauert um den Verlust seines früheren Mitspielers Joseph Bouasse, der am Sonntag im Alter von 21 Jahren verstarb. "Schreckliche Nachrichten - Ich bin so traurig darüber. Ruhe in Frieden, mein Bruder", twitterte Rüdiger am Montag: "Ein junges Talent ist zu früh von uns gegangen. Mein Beileid an die ganze Familie!"

Antonio Rüdiger bestürzt über Tod von Joseph Bouasse © SID

Bouasse war mit 18 Jahren zum italienischen Erstligisten AS Rom gekommen, wo er auf den heutigen Chelsea-Star Rüdiger traf. Zuletzt war Bouasse in Rumänien bei Universitatea Cluj unter Vertrag. Laut einer offiziellen Mitteilung der Römer verstarb der gebürtige Senegalese infolge eines Herzinfarktes.