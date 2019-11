Nationalspieler Zipser: Ohne Hoeneß kein Basketball in München

München (SID) - Ohne Uli Hoeneß gäbe es in München keinen Profi-Basketball. Diese Meinung vertrat Nationalspieler Paul Zipser im Gespräch mit Sport1. "Ohne ihn würde der FC Bayern niemals da sein, wo er jetzt ist. Er ist doppelt dafür verantwortlich, dass wir hier sind, und dafür, dass es so läuft, wie es läuft", sagte Zipser, der bereits von 2013 bis 2016 in München gespielt hatte und im Sommer 2019 zum FC Bayern zurückgekehrt war.

Offenbar vor Rückkehr in die NBA: Paul Zipser © SID

Der Weg, den Hoeneß dem Basketball in München geebnet hat, sei "einfach der richtige" gewesen: "Wenn wir uns jetzt Jahr für Jahr steigern, auch wenn es mal ein schlechtes Jahr geben wird, wird man sehen, was Hoeneß richtig gemacht und für den Sport Basketball in Deutschland und Europa getan hat. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken", führte Zipser weiter aus: "Den Menschen Hoeneß gibt es kein zweites Mal."