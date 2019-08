Nationalspielerin Dallmann lässt Bayern-Frauen jubeln

Köln (SID) - Dank Nationalspielerin Linda Dallmann ist Vizemeister Bayern München erfolgreich in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Der Neuzugang traf beim 3:1 (1:1) beim SC Freiburg doppelt (49./55.) und bescherte so dem neuen Trainer Jens Scheuer an alter Wirkungsstätte einen gelungenen Einstand. Rückkehrer FF USV Jena kassierte derweil gegen die TSG Hoffenheim eine deftige 1:6 (0:3)-Niederlage.

Die Frauen des FC Bayern gewannen ihr erstes Saisonspiel © SID

Jovana Damnjanovic (18.) brachte die Münchnerinnen in Führung, die Janina Minge (38.) noch vor der Pause egalisierte. Dann schlug nach der Pause Dallmann zweimal zu. Im Saison-Eröffnungsspiel am Freitagabend hatte der 1. FFC Frankfurt den Klassiker gegen Turbine Potsdam 3:2 (2:1) gewonnen.