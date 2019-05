Nationalspielerin Maier wechselt zum FC Arsenal

London (SID) - Fußball-Nationalspielerin Leonie Maier (26) spielt ab der kommenden Saison für den englischen Meister FC Arsenal. Das gaben die Londoner am Freitag bekannt. Nach sechs Jahren bei Bayern München war die Außenverteidigerin am Saisonende bereits beim Vizemeister offiziell verabschiedet worden. Nach Torhüterin Manuela Zinsberger (Österreich) und der Niederländerin Jill Roord ist Maier die dritte Bayern-Spielerin, die in diesem Sommer zu den Gunners wechselt.

Leonie Maier zieht es auf die Insel zum FC Arsenal © SID

"Es war schon immer mein Traum, im Ausland zu spielen. Die Women's Super League hat sich toll entwickelt, daher ist es eine große Ehre, bei Arsenal zu sein", sagte die Olympiasiegerin, die dem deutschen Kader für die anstehende WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) angehört.