Nationalspielerinnen Weiß und Simon wechseln zu Lyon

Lyon (SID) - Champions-League-Sieger Olympique Lyon hat gleich zwei deutsche Fußball-Nationalspielerinnen verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wechseln Torhüterin Lisa Weiß (30/SGS Essen) und Abwehrspielerin Carolin Simon (25/SC Freiburg) zum französischen Meister. Beide unterschrieben einen Vertrag über zwei Jahre in Lyon, wo in Dzsenifer Marozsan bereits die Kapitänin der DFB-Frauen unter Vertrag steht.