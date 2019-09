Nationalteam würde Jatta mit offenen Armen empfangen

Hamburg (SID) - Zahlreiche deutsche Fußball-Nationalspieler würden Bakery Jatta auch in der A-Nationalmannschaft mit offenen Armen empfangen. "Sehr gerne, er soll ihn bitte nominieren. Ich würde mich darüber freuen", sagte Abwehrspieler Nico Schulz von Borussia Dortmund am Mittwoch in Hamburg. Auch Emre Can (Juventus Turin) meinte zu den Gedankenspielen von U21-Coach Stefan Kuntz: "Auf jeden Fall, wieso nicht? Er spielt jetzt in Deutschland und hat sich das verdient."

Bakery Jatta wurde vom DFB-Kontrollausschuss angehört © SID

Kuntz hatte am Dienstag erklärt, nach dem Ende der Diskussionen um Jattas Identität eine Nominierung des HSV-Profis für die deutsche U21-Nationalmannschaft zu erwägen. "Ich freue mich für jeden Spieler, der berufen wird, egal wo er herkommt, weil ich weiß, was es für eine Ehre ist", sagte Bayern-Profi Serge Gnabry.

Ähnlich äußerte sich Jonas Hector vom 1. FC Köln. "Die fußballerische Qualität hat er, sonst würde er nicht als Profi für den HSV spielen. Wenn der Trainer das sagt, dann soll er es machen", sagte Hector.

Kuntz hatte zuvor erklärt, Jatta bei der Einbürgerung helfen und von der deutschen U21 überzeugen zu wollen. "Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe, etwas unsägliche Diskussion", sagte Kuntz im Sport1-Social-Format "Split It". Am Montag hatte das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen gegen Jatta eingestellt.