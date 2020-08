Nationaltorhüter Leno holt verschobene Hochzeit nach

Köln (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno hat seine im Frühsommer wegen der Corona-Pandemie verschobene Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Sophie-Christin Schröder nun nachgeholt. "Mr and Mrs Leno", schrieb der 28-Jährige unter ein bei Instagram veröffentlichtes Hochzeitsfoto. Der Profi des FC Arsenal und der Instagram-Star gaben sich am Mittwoch in Düsseldorf standesamtlich das Ja-Wort.

Sportlich hatte Leno zuletzt eine schwierige Zeit © SID

Leno und die 23-Jährige sind bereits seit 2014 ein Paar. Sportlich hatte der Schlussmann zuletzt eine schwierige Zeit. Im Saison-Endspurt musste er mit einer Knieverletzung zuschauen, während sich Kontrahent Emiliano Martinez mit starken Leistungen als Nummer eins für die kommende Spielzeit empfahl.