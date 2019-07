Nationaltorhüter ter Stegen wird Vater

Barcelona (SID) - Baldiges Babyglück bei Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen: Der 27-Jährige vom spanischen Meister FC Barcelona veröffentlichte auf Twitter ein Bild, auf dem er mit seiner Frau Daniela zu sehen ist. "Immer noch sprachlos... Bald werden wir zu dritt sein", schrieb ter Stegen, der seine langjährige Freundin im Mai 2017 in Barcelonas Stadtteil Sitges geheiratet hatte. Seit 2012 sind die beiden ein Paar.

Ter Stegen erwartet mit seiner Frau Daniela ein Kind © SID

Ter Stegen befindet sich mit Barca in der Vorbereitung auf die neue Saison in La Liga. Bevor es für die Katalanen am 16. August bei Athletic Bilbao zum Ligaauftakt kommt, absolviert die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde noch eine Asien- und eine US-Tour.