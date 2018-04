Nationaltorhüterin Benkarth erleidet Kreuz- und Innenbandriss

Freiburg (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Laura Benkarth steht vor einer langen Zwangspause. Wie ihr Klub SC Freiburg am Dienstag mitteilte, hat die 25-Jährige beim Auswärtssieg in Bremen am Samstag (3:0) einen Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie erlitten und muss operiert werden.

Laura Benkarth fällt verletzungsbedingt lange aus © SID

"Die Nachricht von Lauras schwerer Verletzung ist für uns alle ein großer Schock", sagte SC-Managerin Birgit Bauer: "Es ist unfassbar traurig, dass Lauras lange und erfolgreiche Zeit beim Sport-Club sportlich so endet." Die gebürtige Freiburgerin Benkarth, im Nationalteam Nummer zwei hinter Almuth Schult, wechselt im Sommer zu Vizemeister Bayern München.