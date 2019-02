Nationaltrainer Osorio verlässt Paraguay aus "familiären Gründen"

Asuncion (SID) - Nach nur fünf Monaten Zusammenarbeit und gerade einmal einem Länderspiel hat Juan Carlos Osorio am Mittwoch seinen Rücktritt als Fußball-Nationaltrainer Paraguays verkündet. "Familiäre Gründe" gab der 57-Jährige Kolumbianer an, der bei der WM in Russland noch als damaliger Coach Mexikos ein spektakuläres 1:0 zum Gruppenauftakt gegen Deutschland gefeiert hatte, in seiner kurzen Amtszeit bei den Albirrojas aber nur ein 1:1 in Südafrika in seinem Arbeitszeugnis eintragen konnte.

Rücktritt nach nur einem Spiel: Juan Carlos Osorio © SID

Bereits in gut einem Monat bestreitet Paraguay eine US-Tour mit Tests gegen Mexiko (22. März) und Peru (26. März). Zudem steht im Sommer die Copa America in Brasilien an, wo die Südamerikaner, die sich nicht für die letzten beiden Weltmeisterschaften qualifiziert hatten, in der Gruppe B auf Argentinien, Kolumbien und Asienmeister Katar treffen.