Nations League: Belgien macht großen Schritt Richtung Finalrunde

Brüssel (SID) - Dank Michy Batshuayi hat die belgische Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League einen großen Schritt Richtung Finalrunde gemacht. In Brüssel setzte sich der WM-Dritte gegen Außenseiter Island mit einem Doppelpack des ehemaligen BVB-Torjägers (65./81.) 2:0 (0:0) durch. Damit bleibt Belgien auch in seinem dritten Spiel in der Gruppe A2 ungeschlagen und übernahm mit neun Zählern die Tabellenführung. Das Team aus Island (0 Punkte) stand bereits vor der Partie als Absteiger aus der A-Division fest.

Batshuayi traf gegen Island doppelt © SID

Für die belgische Auswahl, die das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, starteten unter anderem die Bundesliga-Profis Axel Witsel (Borussia Dortmund) und Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) von Beginn. Vfl Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels blieb ohne Einsatz.

Am Sonntag (20.45 Uhr) spielen die Roten Teufel in Luzern im direkten Duell mit der Schweiz (sechs Punkte nach drei Spielen) um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Die Partie in Brüssel hatte Belgien mit 2:1 für sich entschieden.