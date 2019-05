Nations League: DVV-Frauen unterliegen Japan

Ankara (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League die nächste deutliche Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich zum Abschluss der zweiten Turnier-Station in der türkischen Hauptstadt Ankara dem WM-Sechsten Japan mit 0:3 (23:25, 19:25, 17:25) geschlagen geben. Es war bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel der Turnierserie für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV).

Gegen Japan waren die DVV-Volleyballerinnen chancenlos © SID

Den einzigen Sieg hatte das DVV-Team gegen Rekordweltmeister Russland (3:0) gefeiert. Für die DVV-Frauen geht es ab dem 4. Juni in Lincoln/USA weiter, die Heimspiele finden in Stuttgart (11. bis 13. Juni) statt. Koslowski nutzt die Nations League zur Vorbereitung auf die EM in Polen, Ungarn, der Türkei und der Slowakei (23. August bis 8. September).