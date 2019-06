Nations League: DVV-Team unterliegt Polen bei Heimturnier

Leipzig (SID) - Die deutschen Volleyballer haben beim Heimturnier in der Nations League in Leipzig die erste Niederlage eingesteckt. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani unterlag Weltmeister Polen, der vom früheren Bundestrainer Vital Heynen gecoacht wird, 1:3 (19:25, 25:21, 14:25, 23:25). Durch die elfte Niederlage im 14. Spiel rutschte die DVV-Auswahl auf Platz 14 in der 16er-Gruppe ab.

Die Deutschen mussten sich Polen geschlagen geben © SID

Am Freitag hatte die DVV-Auswahl zum Auftakt gegen den Vorletzten Portugal 3:1 gewonnen. Der Europameister von 2017 hat bereits seit der Vorwoche keine Chance mehr auf eine Teilnahme am Finalturnier (10. bis 15. Juli) der besten sechs Mannschaften.

Die abschließende Partie der Nations-League-Saison am Sonntag gegen Olympia-Gastgeber Japan wird dann der letzte Pflichtspiel-Härtetest vor der Europameisterschaft in Belgien, Slowenien, Frankreich und den Niederlanden (12. bis 29. September).