Nations League: DVV-Team verabschiedet sich mit Niederlagen

Leipzig (SID) - Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League auch ihre letzten beiden Partien verloren und beenden die Saison auf Platz 14 der 16er-Gruppe. Beim Heimspiel in Leipzig unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Sonntag gegen Olympia-Gastgeber Japan 2:3 (17:25, 25:23, 25:21, 18:25, 9:15). Am Tag zuvor war Weltmeister Polen beim 1:3 zu stark gewesen.

Andrea Giani sieht eine gute Leistung seines Teams © SID

Damit bleibt es für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) nach 15 Spielen bei den Siegen über Portugal, Serbien und China. Der Vize-Europameister von 2017 hat bereits seit der vergangenen Woche keine Chance mehr auf eine Teilnahme am Finalturnier (10. bis 15. Juli) der besten sechs Mannschaften.

Für das deutsche Team geht es bei der EM in Belgien, Slowenien, Frankreich und den Niederlanden (12. bis 29. September) weiter. Die DVV-Auswahl spielt Anfang 2020 um das Olympia-Ticket für die Sommerspiele in Tokio, 2016 in Rio fehlte sie.