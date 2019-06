Nations League: Deutsche Volleyballer starten mit Sieg ins Heimturnier

Leipzig (SID) - Die deutschen Volleyballer haben beim Heimturnier in der Nations League einen guten Start hingelegt. Das Team von Bundestrainer Andrea Giani bezwang Außenseiter Portugal in Leipzig nach einer über weite Strecken konzentrierten Vorstellung mit 3:1 (28:26, 20:25, 25:10, 25:23) und feierte damit im 13. Nations-League-Spiel den dritten Sieg.

3:1-Erfolg für die deutschen Volleyballer gegen Portugal © SID

Durch den Erfolg gegen den Tabellenvorletzten macht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im Klassement einen Platz gut und ist nun 13. unter 16 Teams. Der Europameister von 2017 hat bereits seit der Vorwoche keine Chance mehr auf eine Teilnahme am Finalturnier (10. bis 15. Juli) der besten sechs Mannschaften.

Am Samstag trifft die DVV-Auswahl ebenfalls in Leipzig auf Weltmeister Polen mit dem ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen. Die abschließende Partie der Nations-League-Saison am Sonntag gegen Olympia-Gastgeber Japan wird dann der letzte Pflichtspiel-Härtetest vor der Europameisterschaft in Belgien, Slowenien, Frankreich und den Niederlanden (12. bis 29. September).