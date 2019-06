Nations League: Deutsche Volleyballer zum Abschluss vor heimischer Kulisse gefordert

Leipzig (SID) - Die deutschen Volleyballer streben beim Heimturnier in Leipzig einen versöhnlichen Abschluss der Nations-League-Saison an. "Wir hatten ein paar Probleme in der Nations League. In den letzten Wochen haben wir uns zwar kontinuierlich verbessert, aber beim Heimturnier müssen wir zum Abschluss auch Siege einfahren", forderte Bundestrainer Andrea Giani.

Andrea Giani und seine Mannschaft verlor gegen Italien © SID

Die Auswahl des deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hat als Tabellen-14. von 16 Teams bereits vor den letzten drei Partien alle Chancen auf eine Teilnahme am Finalturnier (10. bis 15. Juli) der besten sechs Mannschaften verspielt. Von bislang zwölf Spielen konnte der EM-Zweite von 2017 lediglich zwei gewinnen.

Vor allem in den knappen Partien fehlte Deutschland am Ende die entscheidende Durchschlagskraft, alleine fünf Begegnungen, darunter auch das Spiel gegen Olympiasieger Brasilien, gingen mit 2:3 verloren. Nach dem Brasilien-Spiel erklärte Simon Hirsch, deutscher Topscorer in der Nations League, deshalb frustriert: "Wir haben heute leider exemplarisch gesehen, dass wir in der diesjährigen Nations League einfach nicht gewinnen können."

Zum Auftakt des Heimturniers trifft das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Freitag auf Außenseiter Portugal (20.30 Uhr), ehe am Samstag (17.30 Uhr) in Weltmeister Polen um den ehemaligen Bundestrainer Vital Heynen ein echtes Schwergewicht wartet. Dabei kann Giani auch wieder auf seinen Kapitän Lukas Kampa zurückgreifen, der in den vergangenen Wochen gefehlt hatte, weil er zum zweiten Mal Vater geworden ist. Die abschließende Partie am Sonntag (14.00 Uhr) gegen Japan wird dann der letzte Pflichtspiel-Härtetest vor der Europameisterschaft in Belgien, Slowenien, Frankreich und den Niederlanden (12. bis 29. September).