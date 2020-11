Nations League: Löw denkt über Nachnominierung von Süle nach

Leipzig (SID) - Joachim Löw denkt vor den anstehenden Nations-League-Spielen am Samstag gegen die Ukraine in Leipzig und drei Tage später in Sevilla gegen Spanien (beide 20.45 Uhr/ZDF) offenbar an eine Nachnominierung von Abwehrchef Niklas Süle. Der Profi von Bayern München sei nach einem positiven Corona-Befund inzwischen "mehrmals negativ getestet" worden, berichtete der Bundestrainer am Dienstag.

Süle könnte für Nations League nachnominiert werden © SID

Er habe gemeinsam mit Bayern-Coach Hansi Flick "überlegt, wie es mit Niklas Süle weitergeht", ergänzte Löw. Der Verteidiger hat am Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining des Triple-Siegers teilgenommen. Im aktuellen Kader der Nationalmannschaft für den Länderspiel-Dreierpack mit dem Auftakt am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien fehlt Süle noch.

Der 25-Jährige war vor eineinhalb Wochen zunächst positiv getestet worden. Alle nachfolgenden Testungen brachten nach Angaben seines Klubs allerdings ein negatives Ergebnis. "In Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt konnte Süle, dem es über den gesamten Zeitraum gesundheitlich gut ging, nun seine Quarantäne vorzeitig beenden", teilten die Bayern am Dienstag mit.