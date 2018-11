Nations League: Österreich verpasst den Aufstieg

Wien (SID) - Österreich hat in der Nations League den Aufstieg von der B- in die A-Liga verpasst. Am fünften Spieltag der Gruppe 3 musste sich die Mannschaft von Nationaltrainer Franco Foda in Wien gegen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina mit einem 0:0 begnügen und kann damit nicht mehr am Gegner vorbeiziehen. Die Bosnier sind bei der nächsten Auflage 2020/21 in der A-Liga dabei.

Österreich verbleibt in Liga B © SID

Die Österreicher, bei denen Guido Burgstaller vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 kurzfristig wegen Leistenproblemen fehlte, hätte nur mit Siegen gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Nordirland die Chance gehabt, noch Platz eins zu erobern.

Bosnien gewann die Gruppe mit zehn Punkten, dahinter folgt Österreich (4), das zumindest die Klasse hielt. Nordirland (0) ist abgestiegen.