Nations League: Schweiz mit zehn Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Köln (SID) - Mit zehn Bundesliga-Profis im Kader geht die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft in das Duell mit Deutschland in der Nations League am 6. September (20.45 Uhr/ZDF) in Basel. Das größte Kontingent stellt dabei Borussia Mönchengladbach mit Torhüter Yann Sommer sowie Nico Elvedi, Michael Lang und Breel Embolo. Eintracht Frankfurt (Djibril Sow, Steven Zuber) sowie der VfL Wolfsburg (Kevin Mbabu, Renato Steffen) sind mit jeweils zwei Spielern vertreten, dazu kommen Manuel Akanji von Vizemeister Borussia Dortmund und Ruben Vargas vom FC Augsburg.

Sommer und Elvedi stehen im Aufgebot der Eidgenossen © SID

Der frühere Bayern-Profi Xherdan Shaqiri vom englischen Meister FC Liverpool fehlt hingegen aufgrund von muskulären Problemen. Drei Tage vor dem Duell in der Schweiz startet die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Stuttgart gegen Spanien in die Nations League.