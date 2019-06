Nations League: Volleyballer nach neunter Niederlage gescheitert

Cuiabá (SID) - Die deutschen Volleyballer haben die Finalrunde der besten sechs Teams in der Nations League verpasst. Einen Tag nach dem 1:3 gegen den viermaligen Olympiasieger Russland unterlag das Team von Bundestrainer Andrea Giani Gastgeber Brasilien in Cuiaba mit 2:3 (20:25, 25:18, 21:25, 25:17, 15:13) und musste damit bereits die neunte Niederlage im Wettbewerb hinnehmen.

Nach neunter Niederlage ausgeschieden: das DVV-Team © SID

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schob sich in der Tabelle mit sieben Punkten auf den 13. Platz vor. Zum Abschluss der vierten Turnierwoche bekommt es das Team in der Nacht zum Montag mit Bulgarien zu tun. Die Heimspiele auf dem Weg zur Europameisterschaft (12. bis 19. September in den Niederlanden, Slowenien, Frankreich und Belgien) finden vom 28. bis 30. Juni in Leipzig statt.