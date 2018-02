Neapel baut Tabellenführung aus

Neapel (SID) - Der SSC Neapel hat seine die Tabellenführung in der italienischen Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Vier Tage nach dem Aus in der Europa League gegen Bundesligist RB Leipzig siegte die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri souverän 5:0 (2:0) bei Cagliari Calcio und hat nun vier Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Juventus Turin. Allerdings hat der Rekordmeister nach der Absage seines Spiels am vergangenen Sonntag gegen Atalanta Bergamo wegen starken Schneefalls noch ein Spiel weniger absolviert als Napoli.

Neapel schlägt Cagliari Calcio mit 5:0 © SID

In Cagliari brachte Jose Callejon (29.) die Gäste per Flachschuss in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte der Belgier Dries Mertens (42.) aus kurzer Distanz. Im zweiten Durchgang trafen Neapels Rekordtorschütze Marek Hamsik (61.), Lorenzo Insigne (72.) und Mario Rui (90.). Cagliari ist nach der Niederlage Tabellen-14. und hat nur fünf Punkte Vorsprung die Abstiegszone.