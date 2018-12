Neapel feiert Last-Minute-Erfolg

Cagliari (SID) - Der italienische Fußball-Spitzenklub SSC Neapel hat wenige Tage nach dem Aus in der Champions League beim FC Liverpool einen umkämpften Pflichtsieg in der Serie A gefeiert. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti gewann am 16. Spieltag durch einen Treffer des früheren Leverkuseners Arkadiusz Milik in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio. Damit bleibt der Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin bei acht Punkten.

Matchwinner: Stürmer Milik macht das entscheidende Tor © SID

Juventus hatte am Samstag das "Derby della Mole" gegen den FC Turin dank eines Elfmetertreffers von Cristiano Ronaldo ebenfalls mit 1:0 gewonnen. Ronaldo trug sich dadurch bereits in die Geschichtsbücher des Klubs ein: Sein Tor war der 5000. Juve-Treffer in der italienischen Topliga.