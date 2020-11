Neapel zu Ehren Maradonas mit Sondertrikot gegen AS Rom

Rom (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel tritt zu Ehren des am Mittwoch verstorbenen argentinischen Klub-Idols Diego Maradona mit einem Sondertrikot gegen die AS Rom an. Das teilte der Klub, mit dem Maradona 1987 und 1990 die bislang einzigen beiden Meisterschaften sowie 1989 den UEFA-Pokal gewonnen hatte, vor dem Spiel am Sonntagabend mit.

Maradonas ehemalige Vereine und Weggefährten trauern © SID

Das Trikot war nach Angaben des Klubs bereits vor dem Tod Maradonas geplant worden, nun werde es allerdings "eine noch größere Bedeutung haben, als ursprünglich gedacht".

Beim Europa-League-Spiel gegen HNK Rijeka am Donnerstag (2:0) hatten die Napoli-Spieler bereits zu Ehren Maradonas das Feld mit Trikots mit der Nummer 10 betreten. Zudem wollen Stadt und Verein das Stadion San Paolo in Gedenken an Maradona umbenennen.