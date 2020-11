Negativer Corona-Test: Rossi vor MotoGP-Comeback

Köln (SID) - Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi (Italien) steht nach einem negativen Coronatest vor dem Comeback in der MotoGP. Das gab Rossis Rennstall Yamaha am Donnerstag bekannt.

Valentino Rossi fliegt nach Valencia © SID

"Rossi wird diese Gelegenheit nutzen, um heute Abend nach Valencia zu fliegen. Morgen wird er einen zweiten PCR-Test machen, und wenn das Ergebnis erneut negativ ausfällt, kann er zum Yamaha MotoGP-Team stoßen und am Wochenende am Gran Premio de Europa teilnehmen", hieß es in dem Statement.

Für den Fall eines erneut positiven Testergebnisses steht Garrett Gerloff (USA) als Back-up parat. Nach seiner Coronavirus-Infektion hatte "The Doctor" die vergangenen beiden Rennen in Alcaniz verpasst.