Nerius will eSport-Talente in Bayer-Internat aufnehmen

Köln (SID) - Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Steffi Nerius will eSport-Talente im Sportinternat von Bayer Leverkusen aufnehmen und fördern. "Ich finde das alles mega spannend. Ich würde mich freuen, wenn der Verein den Startschuss geben würde", sagte die Leiterin des Internats bei der Vorstellung der esports player foundation in Köln: "Ich finde, dass eSportler sehr gut reinpassen würden."

Steffi Nerius will eSport-Talente fördern © SID

Allerdings sei noch nichts spruchreif, "auch nicht in den nächsten drei Tagen. Es gibt auf jeden Fall eine Debatte, es wird darüber gesprochen", sagte Nerius.

Die esports player foundation wurde von Jörg Adami, ehemaliger Vorstand der Deutschen Sporthilfe, ins Leben gerufen. Damit will der 50-Jährige Pionierarbeit in Sachen Athletenförderung im eSport leisten. Ziel ist es, in den ersten drei Jahren bis zu 400 Athleten individuell zu fördern.