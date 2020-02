Netflix kündigt Dokumentation über Tennisstar Osaka an

Köln (SID) - Der Streamingdienst Netflix begleitet die frühere Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka auf ihrem Weg zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio (24. Juli bis 9. August). Wie das Unternehmen mitteilte, steht die 22-jährige Japanerin im Zentrum einer Doku-Serie, in der sie von den US Open 2019 bis zu den Spielen in ihrer Heimat filmisch begleitet wird.

Naomi Osaka gewann 2019 die Australian Open © SID

Netflix versprach inhaltlich einen "beispiellosen Zugang" zu der US-Open-Siegerin von 2018 und Australian-Open-Gewinnerin von 2019. Der Titel und das Veröffentlichungsdatum sind noch unbekannt.