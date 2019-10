Netzers Torwand-Rekord von 1974 eingestellt: Grings erste Frau mit Fünferpack

Mainz (SID) - Als erste Frau hat die frühere Fußball-Nationalspielerin Inka Grings an der ZDF-Torwand fünf Treffer erzielt. Durch den Fünferpack der 41-Jährigen am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio wurde der über 45 Jahre alte Rekord von Ex-Weltmeister Günter Netzer erstmals seit fast 20 Jahren und zum insgesamt achten Mal eingestellt. Die Chance auf das bislang unerreichte Optimum von sechs Treffern vergab Grings erst mit dem letzten Schuss.

Ex-Nationalspielerin Grings trifft fünfmal © SID

Vor Grings, die am Samstag in Dortmund als Mitglied der Gründungself der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft in die "Hall of Fame" aufgenommen wurde, war zuletzt der frühere Torwart Frank Rost im Dezember 1999 fünfmal erfolgreich gewesen. Nach Netzers Bestmarke im zehnten Sendejahr des Sportstudios hatten auch Günter Herrmann (1988), Reinhard Saftig (1991), Matthias Becker (1994), Rudi Völler, Rolf Fringer (beide 1995) und Frank Pagelsdorf (August 1999) fünf Treffer geschafft.