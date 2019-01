Neuauflage gegen die Schweiz: Deutschland beim Hopman Cup im Finale

Perth (SID) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und ATP-Finalsieger Alexander Zverev (Hamburg) sind beim Hopman Cup in Perth ins Finale eingezogen. Das topgesetzte deutsche Duo gewann das dritte Spiel der Gruppe A gegen Gastgeber Australien mit 2:1 und kämpft wie im Vorjahr gegen Titelverteidiger Schweiz mit Star Roger Federer um den dritten deutschen Titel beim Nationenvergleich an der australischen Westküste.

Das deutsche Duo steht im Finale des Hopman Cups © SID

Kerber (30) gewann am Freitag das Auftaktduell gegen Ashleigh Barty 6:4, 6:4, Zverev (21) machte mit dem 6:4, 6:3 gegen Matthew Ebden den Erfolg vorzeitig perfekt. Das abschließende Mixed gewannen die Lokalmatadoren mit 4:0, 4:3 (5:1). Am Samstag (9.00 Uhr MEZ/Eurosport 2) warten nun Federer und Belinda Bencic auf die deutschen Hoffnungsträger. Die Eidgenossen waren mit 2:1-Siegen als Gewinner der Gruppe B am Donnerstag ins Endspiel eingezogen.

"Ich habe versucht, mich auf mein Tennis zu konzentrieren, aggressiv zu sein und das Spiel selbst in die Hand zu nehmen", sagte Kerber nach dem mühelosen Erfolg gegen Barty. Nach 75 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball. Zverev zeigte anschließend gegen den zunehmend genervten Ebden eine ebenso souveräne Vorstellung. Wie Kerber gab er erstmals im Laufe des Mixed-Wettbewerb keinen Satz ab.

Für Zverev und Kerber, die zuvor Frankreich (2:1) und Spanien (3:0) geschlagen hatten, bietet sich im Endspiel damit die Chance auf die Revanche. Im vergangenen Jahr war das deutsche Duo bis ins Endspiel vorgerückt, musste sich dort Federer/Bencic aber mit 1:2 geschlagen geben. "Es ist schön, zurück im Endspiel zu sein. Nach unserer Finalniederlage wollten wir unbedingt wieder dorthin", sagte der Weltranglistenvierte Zverev.

Den bisher letzten deutschen Sieg beim Mixed-Turnier hatten 1995 Anke Huber und Boris Becker geholt, 1993 hatte Deutschland erstmals mit Steffi Graf und Michael Stich triumphiert.

Den 1989 ins Leben gerufenen Hopman Cup wird es im kommenden Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr geben. Das Turnier soll durch den ATP Nations Cup ersetzt werden, der in ähnlicher Form von 1978 bis 2012 im Düsseldorfer Rochusclub stattfand.