Neue Frauenfußball-Liga in Saudi-Arabien

Köln (SID) - Saudi-Arabien führt eine Frauenfußball-Liga ein. "Die Liga unterstützt die Einbindung von Frauen in den Sport auf lokaler Ebene und wird die Sichtbarkeit unserer Bemühungen um den Frauensport erhöhen", teilte die Sport- und Gesundheitsorganisation SFA am Dienstag mit.

Neue Frauenfußball-Liga in Saudi-Arabien © SID

In Riad, Dschidda und Dammam sollen in der "WFL" Regionalmeister gekürt werden. Diese sollen dann um den nationalen Titel spielen. In den kommenden Jahren sollen weitere Städte einbezogen werden.

Bis Anfang 2018 war es Frauen in Saudi-Arabien noch verboten, Fußballspiele zu besuchen. Seitdem lockert das Land die Restriktionen in vielen Bereichen der Geschlechtertrennung, unter anderem auch beim Autofahren.