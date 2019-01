Neue Sorgen für Schalke: Schöpf und Stambouli verletzt

Berlin (SID) - Neue Sorgen für Fußball-Bundesligist Schalke 04: Beim 2:2 der Königsblauen im Gastspiel bei Hertha BSC in Berlin mussten am Freitagabend in der ersten Hälfte Alessandro Schöpf und Benjamin Stambouli jeweils mit Verdacht auf schwerere Verletzungen ausgewechselt werden.

Schöpf musste wegen einer Knieblessur vom Platz © SID

Schöpf zog sich nach ersten Informationen des Vereins wohl eine Kapsel- oder Außenbandverletzung am Knie zu. Bei Vizekapitän Stambouli besteht Verdacht auf eine Jochbeinfraktur. Kurz vor Schluss musste auch Stürmer Steven Skrzybski verletzt ausgewechselt werden. Genaue Diagnosen werde es frühestens am Samstag geben, sagte Trainer Domenico Tedesco bei Eurosport.