Neue TV-Heimat für die Formel 1: Sky Sport F1 startet im März

Köln (SID) - Von den ersten Testfahrten im März in Bahrain mit Debütant Mick Schumacher im Haas bis zum WM-Finale im Dezember in Abu Dhabi: Die Formel 1 bekommt in Deutschland ein neues Zuhause im TV. Sky bietet ab dem 12. März im Kanal Sky Sport F1 ein komplettes Rundumpaket der Saison 2021. Startschuss ist die Show "Race On" mit hochkarätigen Gästen am 12. März um 12.00 Uhr.

Sky startet mit neuem Motorsport-Sender im März © SID

Vom 12. bis zum 14. März bietet Sky Sport F1 alle Sessions der Testfahrten in Bahrain live. Während der Saison gibt es dann wie gewohnt alles von der Formel 1, Formel 2 und Formel 3 sowie sämtliche Rennen des Porsche Supercup live. Pressekonferenzen, ausführliche Vorberichte und Analysen gehören wie bisher zum Angebot und werden sogar noch erweitert.