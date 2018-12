Neue Zeitrechnung: Rallye-Legende Loeb fährt ab 2019 Hyundai

Paris (SID) - Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb (44) wechselt ab der kommenden Saison zu Hyundai. Der Franzose unterschrieb beim südkoreanischen Hersteller einen Zweijahresvertrag, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Loeb wird 2019 als Gaststarter bei sechs der vierzehn Etappen der WRC-Saison einen Hyundai i20 steuern, erstmals am Start wird er bei der Rallye Monte Carlo (24. bis 27. Januar) sein.

Sebastien Loeb unterschreibt für zwei Jahre bei Hyundai © SID

Für Loeb beginnt damit eine neue Zeitrechnung in der WRC: Seine neun Titel hat in unterschiedlichen Citroen-Modellen gewonnen.

Nach der Saison 2012 hatte sich Loeb zunächst aus der Rallye-WM verabschiedet, um sich in einigen anderen Motorsport-Serien auszuprobieren. So will er etwa 2019 als Privatier seinen vierten Angriff auf den Triumph bei der Rallye Dakar starten.