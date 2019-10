Neuer Abgang vom Stufenbarren: Weltturnverband erkennt den "Petz" an

Stuttgart (SID) - Debütantin Emelie Petz hat sich bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart gleich in das Regelwerk des Weltverbandes FIG, den Code de Pointage, geturnt. Die FIG erkannte den Abgang der 16-Jährigen aus Backnang vom Stufenbarren als neuen Übungsteil an und notierte ihn als "Petz" mit dem Schwierigkeitsgrad D.

Emelie Petz turnte einen neuen Abgang vom Stufenbarren © SID

Diese Registrierung erfolgte im Schatten von Rekord-Weltmeisterin Simone Biles. Die Mehrkampf-Weltmeisterin präsentierte gleich zwei Welturaufführungen, einen Triple-Double mit der erstmals vergebenen Wertigkeit J sowie einen Abgang vom Schwebebalken mit der Wertigkeit H.