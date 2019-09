Neuer Diamond-League-Sponsor: IAAF schließt Zehnjahresdeal mit Wanda ab

Doha (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat den größten Sponsoren-Deal in seiner Geschichte an Land gezogen. Der chinesische Multi-Konzern Wanda Group wird ab 2020 für zehn Jahre Titelsponsor der Diamond League und erhält zudem weitgehende Medienrechte an der wichtigsten Wettkampfserie. Dies gab IAAF-Präsident Sebastian Coe am Mittwoch in Doha bekannt. Details zum finanziellen Volumen des Vertrags nannte Coe nicht.

Finanzspritze durch Sponsor für die Diamond League © SID

Die Diamond League umfasste in der abgelaufenen Saison 14 Meetings, keines davon in Deutschland. Für das größte deutsche Meeting, das ISTAF in Berlin, war der Aufstieg in die Eliteklasse immer wieder ein Thema. In Deutschland wurde die Diamond League zuletzt nur im Pay-TV (Eurosport 2, Eurosport) übertragen und fand dadurch relativ wenig Beachtung.

Die Wanda Group ist vor allem in den Bereichen Unterhaltung, Immobilien und Tourismus tätig. Seit 2017 gibt sie dem neuen Stadion des spanischen Fußballklubs Atletico Madrid ihren Namen, im Estadio Wanda Metropolitano wurde das Champions-League-Finale 2019 ausgetragen.