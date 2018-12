Neuer Fortuna-Sportvorstand Pfannenstiel: "Klassenerhalt ist das erste Ziel"

Düsseldorf (SID) - Lutz Pfannenstiel hat mit sehr viel Enthusiasmus seinen neuen Job als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf angetreten. "Ich habe sofort gemerkt, welches Feuer in der Fortuna steckt. Das ist in den Gesprächen gleich rübergekommen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei diesem großen Traditionsverein", sagte der 45-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Montag.

Pfannenstiel gibt den Klassenerhalt als Ziel aus © SID

"Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt", sagte Pfannenstiel einen Tag vor dem Duell des Aufsteigers gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Dienstag (20.30 Uhr/Sky). Noch nicht entschieden sei, ob er künftig auf der Bank oder der Tribüne sitzen werde. "Das spielt im Moment auch keine große Rolle", so der frühere Profi, der in Düsseldorf einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

"Ich will hier strategisch etwas aufbauen", sagte Pfannenstiel, der aber zunächst in der Winterpause die Mannschaft nach Möglichkeit verstärken will. "Wir werden keine Panikeinkäufe oder Alibiverpflichtungen tätigen. Wenn, holen wir Spieler, die uns möglichst auch direkt weiterhelfen", sagte er und demonstrierte damit Einigkeit mit Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel, der sich ähnlich geäußert hatte.

Pfannenstiel, der seit 2011 die Abteilung International Relations der TSG Hoffenheim geleitet hat, betonte, dass er dabei mithelfen wolle, dass sich die Fortuna "auf Dauer in der ersten Liga etabliert".

Pfannenstiel erweitert den Vorstand um Robert Schäfer, Sven Mühlenbeck und Ex-DFB-Trainer Erich Rutemöller, der sich künftig intensiver um den Nachwuchsbereich kümmern will und Pfannenstiel das Feld im Lizenzspielerbereich freiwillig überlässt.