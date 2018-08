Neuer: Im September wird man "sehen, was die Analyse ist"

Köln (SID) - Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer und seine Teamkollegen werden spätestens vor dem Spiel gegen Fußball-Weltmeister Frankreich am 6. September in München in der neu gegründeten UEFA Nations League von den Planungen des Bundestrainers Joachim Löw erfahren. "Unser erstes gemeinsames Treffen findet bei der nächsten Länderspielpause statt. Dann wird man sehen, was der Stand der Dinge ist und was die Analyse ist", sagte Neuer im Eurosport-Interview vor dem DFL-Supercup am Sonntag zwischen dem deutschen Meister Bayern München und DFB-Pokalsieger Eintracht (20.30 Uhr/Eurosport Player).

Manuel Neuer fordert hungrige Spieler © SID

In der Öffentlichkeit will der DFB-Kapitän die Probleme nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland nicht benennen. "Mein Ziel ist es immer, nach innen laut zu sein und die Dinge anzusprechen, und nicht nach außen", sagte Neuer.

Der 32-Jährige forderte erneut ein Umdenken: "Wir brauchen Spieler, die hungrig sind. Spieler, die besessen davon sind, mit Stolz für die Nationalmannschaft spielen zu können und auch wollen. Es ist ja keine Pflicht, Nationalspieler zu sein, sondern in erster Linie eine Ehre."