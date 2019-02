Neuer Pokalmodus für BBL ein Erfolg: "Überhaupt keine kritischen Stimmen"

Bamberg (SID) - Die Basketball Bundesliga (BBL) ist auch nach der ersten Saison vom neu eingeführten Pokalmodus völlig überzeugt. "Es gibt überhaupt keine kritischen Stimmen", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz vor dem Finale zwischen Gastgeber Brose Bamberg und Alba Berlin.

Treffen im Pokalfinale aufeinander: Bamberg und Berlin © SID

"Was wir empfangen, ist, dass es eine gute Idee war, den Pokal auszuweiten. An der Front Pokal haben wir einiges richtig gemacht", so Holz: "Ob es richtig ist, das Heimrecht auszulosen, wissen wir noch nicht."

Per Los war entschieden worden, dass Bamberg das Endspiel zu Hause austragen darf. Deshalb hatte etwa Alba-Geschäftsführer Marco Baldi angeregt, einen festen Finalort wie im Fußball (Berlin), Handball (Hamburg) oder Volleyball (Mannheim) einzuführen.

Die BBL hatte das Format des Wettbewerbs zur aktuellen Saison geändert. Statt wie bislang sieben Teams waren 16 dabei, das Top-Four-Turnier wurde gestrichen.