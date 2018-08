Neuer Titel für den FC Bayern: "Mehrweg-Meister"

München (SID) - Bayern München kann sich mit einem Meistertitel schmücken. Weil er mit Beginn der neuen Saison bei seinen Heimspielen auf umweltfreundliche Mehrwegbecher setzt, wird der deutsche Fußball-Rekordmeister von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nun als "Mehrweg-Meister" ausgezeichnet.

Der FC Bayern München darf sich "Mehrweg-Meister" nennen © SID

Der FC Bayern setze "ein großes Ausrufezeichen für den Umweltschutz und verstärkt den Trend zum Einsatz von Mehrwegbechern in der Bundesliga", begründete die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz die Auszeichnung. Die entsprechende Urkunde wird am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) vor dem Bundesliga-Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim an Vorstandchef Karl-Heinz Rummenigge übergeben.

Nach Angaben der DUH sammelte sich in der vergangenen Saison in der Bundesliga und der zweiten Liga eine "Müllflut von mehr als elfeinhalb Millionen Einweg-Plastikbechern". Vorne mit dabei war auch der FC Bayern mit rund 1,4 Millionen verbrauchten Wegwerfbechern pro Jahr.