Neuer gibt grünes Licht: "Ich bin bereit"

München (SID) - Der zuletzt am rechten Daumen verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Comeback beim Rekordmeister Bayern München gegeben. "Es hat gestern und auch heute gut geklappt", sagte Neuer nach dem Abschlusstraining der Bayern am Donnerstag und fügte an: "Ich bin bereit."

Manuel Neuer hat seine Daumen-Verletzung überstanden © SID

Ob Neuer bereits am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltags beim FC Augsburg zum Einsatz kommt, sei eine Entscheidung von Trainer Niko Kovac, meinte der 32-Jährige, aber: "Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben, ich hatte zwei gute Einheiten und habe mich nirgendwo rausgenommen. Es hat alles funktioniert."

Kovac hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass Neuer wieder belastbar und somit "eine Option" für das Spiel in Augsburg sei. Der Torhüter hatte zuletzt drei Spiele verpasst, er wurde von Sven Ulreich vertreten.

München ist derzeit Tabellenzweiter mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund, der am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg im Einsatz ist.