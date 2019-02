Neuer in Augsburg zurück im Tor

Augsburg (SID) - Der zuletzt am rechten Daumen verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer vom deutschen Rekordmeister Bayern München kehrt im Bundesligaspiel am Freitagabend beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Eurosport Player) zurück in die Startelf. Neuer wurde in den beiden Ligaspielen in Leverkusen und gegen Schalke 04 sowie im Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC von Sven Ulreich ersetzt. Damit ist Neuer auch fit für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions-League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) beim FC Liverpool.