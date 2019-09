Neuer nicht erfreut über Ter-Stegen-Aussagen

Leipzig (SID) - Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat die Kritik seines Torhüterkollegen Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zurückgewiesen und sich wenig erfreut darüber gezeigt. "Er hat bei der Nationalmannschaft nichts gesagt, der Mannschaft hilft das nicht. Wir Torhüter müssen zusammenhalten", sagte der Bayern-Star nach dem 1:1 (1:1) bei RB Leipzig bei Sky.

Manuel Neuer hat Ter-Stegen-Aussagen zurückgewiesen © SID

Ter Stegen hatte nach seiner erneuten Rolle als Bankdrücker bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und in Nordirland seinem Frust freien Lauf gelassen. "Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe. Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes, um die Entscheidung zu erschweren. Ich versuche trotzdem alles, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich", hatte der Ex-Gladbacher in Spanien betont.

Er fühlt sich in der Rolle als Nummer zwei in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sichtlich unwohl, nachdem er bei der WM 2018 in Russland dem nach längerer Verletzung zurückgekehrten Neuer die Position als Stammkeeper überlassen musste.

Er sei ja nicht von ter Stegen persönlich kritisiert worden, sagte Neuer am Samstag. Er scheint allerdings auch fehlenden Respekt seiner Person gegenüber zu monieren: "Ich zeige halt auch sehr gute Leistungen." Auch in Leipzig konnte sich der 33-Jährige mehrmals auszeichnen.

Obwohl Bundestrainer Joachim Löw ter Stegen mehr Einsatzzeiten in der DFB-Auswahl in Aussicht gestellt hatte, saß der 27-Jährige auch in Hamburg gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) nur auf der Bank. Nach der Heimpleite gegen die Niederlande wollte Löw "nicht auch noch den Torhüter wechseln". Neuer bot in Belfast eine gute Leistung.