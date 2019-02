Neues Duell Boll vs. Ovtcharov im Europe-16-Top-Halbfinale

Montreux (SID) - Gleich beim ersten gemeinsamen Turnierstart im neuen Jahr treffen die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) beim Europe Top 16 in Montreux wieder in einem prestigeträchtigen Duell aufeinander. In der Neuauflage des Vorjahresendspiels stehen sich Titelverteidiger Boll und der frühere Weltcupsieger Ovtcharov beim kontinentalen Elitewettbewerb am Sonntag nach jeweils zwei weitgehend sicheren Erfolgen im Halbfinale gegenüber.

Halbfinale in Warschau: Ovtcharov trifft auf Boll © SID

Bei den Damen darf die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Langstadt) auf ihre dritte Endspielteilnahme hoffen. Für Debütantin Nina Mittelham (Berlin) hingegen war im Viertelfinale Endstation.

Der sechsmalige Turniersieger Boll blieb gegen den früheren Mannschafts-Europameister Tiago Apolonia (Portugal/4:0) und danach gegen seinen schwedischen Klubkollegen Kristian Karlsson (4:1) praktisch ungefährdet. Ovtcharov, der sich auch schon viermal in die Siegerliste des 61.000-Euro-Turniers eintragen konnte, hatte nach seinem 4:0-Auftakterfolg gegen den Ukraine Kou Lei beim 4:1 gegen den ehemaligen Doppel-Europameister Jonathan Groth (Dänemark) nur unwesentlich mehr Mühe.