Neues Hüftgelenk: Bilbao-Profi Aduriz beendet Karriere

Köln (SID) - Stürmer Aritz Aduriz vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao hat seine Fußballkarriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Das gab der 39-Jährige am Mittwoch bekannt. Grund ist eine bevorstehende Operation, bei der ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird. "Leider hat mein Körper gesagt: Es ist genug", schrieb Aduriz auf Twitter.

Aritz Aduriz schoss in 312 Spielen 118 Tore für Bilbao © SID

Der Spanier spielte insgesamt elf Jahre für die erste Mannschaft von Bilbao, schoss in 312 Spielen 118 Tore und gewann mit dem Klub 2015 den spanischen Supercup. In Hin- und Rückspiel gelangen ihm gegen den FC Barcelona insgesamt vier Treffer. In der Europa League wurde Aduriz 2015/16 mit zehn und 2017/18 mit acht Treffern Torschützenkönig.