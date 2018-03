Neun Millionen sehen Länderspiel gegen Spanien

München (SID) - Über zehn Prozent der Deutschen haben am Freitagabend das Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien (1:1) in der ARD verfolgt. Im Schnitt sahen 9,01 Millionen Zuschauer das Testspiel des Weltmeisters in Düsseldorf. Der Marktanteil (MA) betrug 28,6 Prozent. Die Vorberichterstattung verfolgten ab 20.15 Uhr bereits 5,43 Millionen (MA: 20,0).

Gute Quoten beim Duell Deutschland gegen Spanien © SID

Den Sportschau Club mit Gastgeber Alexander Bommes und Gast Felix Magath sahen im Anschluss immerhin noch 2,14 Millionen (MA: 12,2 Prozent).